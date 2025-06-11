Валюты / HUMA
HUMA: Humacyte Inc
1.57 USD 0.04 (2.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HUMA за сегодня изменился на 2.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.47, а максимальная — 1.58.
Следите за динамикой Humacyte Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HUMA
- Humacyte сообщает о положительных результатах применения Symvess при сосудистых восстановлениях
- Humacyte reports positive outcomes for Symvess in vascular repairs
- Barclays initiates Humacyte stock with Overweight rating on vascular device potential
- Is It Worth Investing in Humacyte, Inc. (HUMA) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Humacyte stock price target lowered to $3.50 at TD Cowen on mixed outlook
- Humacyte stock rating reiterated at Buy by Benchmark despite revenue miss
- H.C. Wainwright lowers Humacyte stock price target to $3 on weak sales
- Humacyte stock price target lowered to $7 at BTIG on mixed Q2 results
- Humacyte, Inc. (HUMA) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Humacyte earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Humacyte Posts Q2 Revenue Miss
- Humacyte, Inc. (HUMA) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Humacyte, Inc. (HUMA) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Humacyte stock rises after first Symvess sale to US Military facility
- Humacyte, Inc. (HUMA) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Gold Falls 1%; ProKidney Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Humacyte stock soars after Symvess gains DOD electronic catalog listing
- Humacyte’s Symvess gains DOD electronic catalog listing approval
- BTCC Exchange Reports Remarkable Q2 2025 Performance with $957 Billion Trading Volume
- Humacyte: Revenue Ramp From Symvess Incoming (NASDAQ:HUMA)
Дневной диапазон
1.47 1.58
Годовой диапазон
1.15 6.77
- Предыдущее закрытие
- 1.53
- Open
- 1.55
- Bid
- 1.57
- Ask
- 1.87
- Low
- 1.47
- High
- 1.58
- Объем
- 3.081 K
- Дневное изменение
- 2.61%
- Месячное изменение
- 4.67%
- 6-месячное изменение
- -7.10%
- Годовое изменение
- -71.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.