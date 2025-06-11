货币 / HUMA
HUMA: Humacyte Inc
1.54 USD 0.03 (1.91%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HUMA汇率已更改-1.91%。当日，交易品种以低点1.52和高点1.62进行交易。
关注Humacyte Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HUMA新闻
- Humacyte报告Symvess在血管修复中取得积极成果
- Humacyte reports positive outcomes for Symvess in vascular repairs
- Barclays initiates Humacyte stock with Overweight rating on vascular device potential
- Is It Worth Investing in Humacyte, Inc. (HUMA) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Humacyte stock price target lowered to $3.50 at TD Cowen on mixed outlook
- Humacyte stock rating reiterated at Buy by Benchmark despite revenue miss
- H.C. Wainwright lowers Humacyte stock price target to $3 on weak sales
- Humacyte stock price target lowered to $7 at BTIG on mixed Q2 results
- Humacyte, Inc. (HUMA) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Humacyte earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Humacyte Posts Q2 Revenue Miss
- Humacyte, Inc. (HUMA) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Humacyte, Inc. (HUMA) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Humacyte, Inc. (HUMA) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Humacyte stock rises after first Symvess sale to US Military facility
- Humacyte, Inc. (HUMA) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Gold Falls 1%; ProKidney Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Humacyte stock soars after Symvess gains DOD electronic catalog listing
- Humacyte’s Symvess gains DOD electronic catalog listing approval
- BTCC Exchange Reports Remarkable Q2 2025 Performance with $957 Billion Trading Volume
- Humacyte: Revenue Ramp From Symvess Incoming (NASDAQ:HUMA)
日范围
1.52 1.62
年范围
1.15 6.77
- 前一天收盘价
- 1.57
- 开盘价
- 1.57
- 卖价
- 1.54
- 买价
- 1.84
- 最低价
- 1.52
- 最高价
- 1.62
- 交易量
- 1.632 K
- 日变化
- -1.91%
- 月变化
- 2.67%
- 6个月变化
- -8.88%
- 年变化
- -71.69%
