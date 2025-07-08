Dövizler / HUMA
HUMA: Humacyte Inc
1.86 USD 0.07 (3.91%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HUMA fiyatı bugün 3.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.77 ve Yüksek fiyatı olarak 1.89 aralığında işlem gördü.
Humacyte Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HUMA haberleri
- Humacyte’nin yapay damarı koroner bypass çalışmasında umut veriyor
- Humacyte, vasküler tamirler için Symvess’te olumlu sonuçlar bildiriyor
- Barclays initiates Humacyte stock with Overweight rating on vascular device potential
- Humacyte stock price target lowered to $3.50 at TD Cowen on mixed outlook
- H.C. Wainwright lowers Humacyte stock price target to $3 on weak sales
- Humacyte, Inc. (HUMA) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Humacyte Posts Q2 Revenue Miss
- Humacyte, Inc. (HUMA) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Humacyte, Inc. (HUMA) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Humacyte stock rises after first Symvess sale to US Military facility
- Why Humacyte, Inc. (HUMA) Dipped More Than Broader Market Today
- Humacyte stock soars after Symvess gains DOD electronic catalog listing
Günlük aralık
1.77 1.89
Yıllık aralık
1.15 6.77
- Önceki kapanış
- 1.79
- Açılış
- 1.86
- Satış
- 1.86
- Alış
- 2.16
- Düşük
- 1.77
- Yüksek
- 1.89
- Hacim
- 4.104 K
- Günlük değişim
- 3.91%
- Aylık değişim
- 24.00%
- 6 aylık değişim
- 10.06%
- Yıllık değişim
- -65.81%
21 Eylül, Pazar