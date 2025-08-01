クォートセクション
通貨 / GWW
GWW: W.W. Grainger Inc

1005.15 USD 6.98 (0.70%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GWWの今日の為替レートは、0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり991.76の安値と1011.58の高値で取引されました。

W.W. Grainger Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
991.76 1011.58
1年のレンジ
893.99 1227.66
以前の終値
998.17
始値
993.85
買値
1005.15
買値
1005.45
安値
991.76
高値
1011.58
出来高
382
1日の変化
0.70%
1ヶ月の変化
-0.00%
6ヶ月の変化
2.70%
1年の変化
-2.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K