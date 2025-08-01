通貨 / GWW
GWW: W.W. Grainger Inc
1005.15 USD 6.98 (0.70%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GWWの今日の為替レートは、0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり991.76の安値と1011.58の高値で取引されました。
W.W. Grainger Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
991.76 1011.58
1年のレンジ
893.99 1227.66
- 以前の終値
- 998.17
- 始値
- 993.85
- 買値
- 1005.15
- 買値
- 1005.45
- 安値
- 991.76
- 高値
- 1011.58
- 出来高
- 382
- 1日の変化
- 0.70%
- 1ヶ月の変化
- -0.00%
- 6ヶ月の変化
- 2.70%
- 1年の変化
- -2.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K