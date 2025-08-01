Валюты / GWW
GWW: W.W. Grainger Inc
994.45 USD 18.97 (1.87%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GWW за сегодня изменился на -1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 970.69, а максимальная — 1017.81.
Следите за динамикой W.W. Grainger Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GWW
- LeRoy, Grainger SVP, sells $496k in GWW stock
- GIC or GWW: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- McDonald's To Rally Around 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - C3.ai (NYSE:AI), Salesforce (NYSE:CRM)
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- ScanSource Q4 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- GIC vs. GWW: Which Stock Is the Better Value Option?
- WW Grainger stock price target lowered to $225 by Wells Fargo
- W.W. Grainger Analysts Cut Their Forecasts After Q2 Earnings - W.W. Grainger (NYSE:GWW)
- Wolfe Research lowers WW Grainger stock price target on pricing concerns
- W.W. Grainger stock price target lowered to $930 at BofA on margin concerns
- GIC or GWW: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Grainger stock holds steady as UBS maintains Neutral rating
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Compared to Estimates, W.W. Grainger (GWW) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- Grainger Earnings Miss Estimates in Q2, Revenues Increase Y/Y
- Earnings call transcript: WW Grainger Q2 2025 sees stock drop despite revenue beat
- Wall St selloff sparked by Trump tariffs, Amazon results, weak payrolls
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- W.W. Grainger (GWW) Misses Q2 Earnings Estimates
- Grainger shares fall 12% as earnings and outlook miss on macro woes
Дневной диапазон
970.69 1017.81
Годовой диапазон
893.99 1227.66
- Предыдущее закрытие
- 1013.42
- Open
- 1017.81
- Bid
- 994.45
- Ask
- 994.75
- Low
- 970.69
- High
- 1017.81
- Объем
- 719
- Дневное изменение
- -1.87%
- Месячное изменение
- -1.07%
- 6-месячное изменение
- 1.61%
- Годовое изменение
- -3.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.