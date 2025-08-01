КотировкиРазделы
Валюты / GWW
GWW: W.W. Grainger Inc

994.45 USD 18.97 (1.87%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GWW за сегодня изменился на -1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 970.69, а максимальная — 1017.81.

Следите за динамикой W.W. Grainger Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
970.69 1017.81
Годовой диапазон
893.99 1227.66
Предыдущее закрытие
1013.42
Open
1017.81
Bid
994.45
Ask
994.75
Low
970.69
High
1017.81
Объем
719
Дневное изменение
-1.87%
Месячное изменение
-1.07%
6-месячное изменение
1.61%
Годовое изменение
-3.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.