Dövizler / GWW
GWW: W.W. Grainger Inc
988.37 USD 16.78 (1.67%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GWW fiyatı bugün -1.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 980.37 ve Yüksek fiyatı olarak 1005.21 aralığında işlem gördü.
W.W. Grainger Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
980.37 1005.21
Yıllık aralık
893.99 1227.66
- Önceki kapanış
- 1005.15
- Açılış
- 1004.23
- Satış
- 988.37
- Alış
- 988.67
- Düşük
- 980.37
- Yüksek
- 1005.21
- Hacim
- 388
- Günlük değişim
- -1.67%
- Aylık değişim
- -1.67%
- 6 aylık değişim
- 0.99%
- Yıllık değişim
- -4.15%
21 Eylül, Pazar