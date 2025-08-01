KurseKategorien
GWW: W.W. Grainger Inc

1005.15 USD 6.98 (0.70%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GWW hat sich für heute um 0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 991.76 bis zu einem Hoch von 1011.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die W.W. Grainger Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
991.76 1011.58
Jahresspanne
893.99 1227.66
Vorheriger Schlusskurs
998.17
Eröffnung
993.85
Bid
1005.15
Ask
1005.45
Tief
991.76
Hoch
1011.58
Volumen
382
Tagesänderung
0.70%
Monatsänderung
-0.00%
6-Monatsänderung
2.70%
Jahresänderung
-2.53%
