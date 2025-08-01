Währungen / GWW
GWW: W.W. Grainger Inc
1005.15 USD 6.98 (0.70%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GWW hat sich für heute um 0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 991.76 bis zu einem Hoch von 1011.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die W.W. Grainger Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GWW News
Tagesspanne
991.76 1011.58
Jahresspanne
893.99 1227.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 998.17
- Eröffnung
- 993.85
- Bid
- 1005.15
- Ask
- 1005.45
- Tief
- 991.76
- Hoch
- 1011.58
- Volumen
- 382
- Tagesänderung
- 0.70%
- Monatsänderung
- -0.00%
- 6-Monatsänderung
- 2.70%
- Jahresänderung
- -2.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K