通貨 / GDX
GDX: VanEck Gold Miners ETF
68.78 USD 0.13 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GDXの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり67.25の安値と68.79の高値で取引されました。
VanEck Gold Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDX News
1日のレンジ
67.25 68.79
1年のレンジ
33.42 70.76
- 以前の終値
- 68.65
- 始値
- 68.08
- 買値
- 68.78
- 買値
- 69.08
- 安値
- 67.25
- 高値
- 68.79
- 出来高
- 29.174 K
- 1日の変化
- 0.19%
- 1ヶ月の変化
- 6.83%
- 6ヶ月の変化
- 49.59%
- 1年の変化
- 70.63%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K