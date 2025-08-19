КотировкиРазделы
GDX: VanEck Gold Miners ETF

69.01 USD 1.46 (2.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GDX за сегодня изменился на -2.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.63, а максимальная — 70.62.

Следите за динамикой VanEck Gold Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
68.63 70.62
Годовой диапазон
33.42 70.76
Предыдущее закрытие
70.47
Open
70.56
Bid
69.01
Ask
69.31
Low
68.63
High
70.62
Объем
31.152 K
Дневное изменение
-2.07%
Месячное изменение
7.19%
6-месячное изменение
50.09%
Годовое изменение
71.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.