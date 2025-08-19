Валюты / GDX
GDX: VanEck Gold Miners ETF
69.01 USD 1.46 (2.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GDX за сегодня изменился на -2.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.63, а максимальная — 70.62.
Следите за динамикой VanEck Gold Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GDX
Дневной диапазон
68.63 70.62
Годовой диапазон
33.42 70.76
- Предыдущее закрытие
- 70.47
- Open
- 70.56
- Bid
- 69.01
- Ask
- 69.31
- Low
- 68.63
- High
- 70.62
- Объем
- 31.152 K
- Дневное изменение
- -2.07%
- Месячное изменение
- 7.19%
- 6-месячное изменение
- 50.09%
- Годовое изменение
- 71.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.