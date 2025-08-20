KurseKategorien
GDX: VanEck Gold Miners ETF

72.27 USD 3.49 (5.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GDX hat sich für heute um 5.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.93 bis zu einem Hoch von 72.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck Gold Miners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
68.93 72.30
Jahresspanne
33.42 72.48
Vorheriger Schlusskurs
68.78
Eröffnung
68.93
Bid
72.27
Ask
72.57
Tief
68.93
Hoch
72.30
Volumen
36.216 K
Tagesänderung
5.07%
Monatsänderung
12.26%
6-Monatsänderung
57.18%
Jahresänderung
79.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K