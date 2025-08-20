Währungen / GDX
GDX: VanEck Gold Miners ETF
72.27 USD 3.49 (5.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GDX hat sich für heute um 5.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.93 bis zu einem Hoch von 72.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Gold Miners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDX News
Tagesspanne
68.93 72.30
Jahresspanne
33.42 72.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 68.78
- Eröffnung
- 68.93
- Bid
- 72.27
- Ask
- 72.57
- Tief
- 68.93
- Hoch
- 72.30
- Volumen
- 36.216 K
- Tagesänderung
- 5.07%
- Monatsänderung
- 12.26%
- 6-Monatsänderung
- 57.18%
- Jahresänderung
- 79.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K