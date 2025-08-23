통화 / GDX
GDX: VanEck Gold Miners ETF
72.34 USD 3.56 (5.18%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GDX 환율이 오늘 5.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 68.93이고 고가는 72.52이었습니다.
VanEck Gold Miners ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
20 9월, 토요일