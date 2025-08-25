Devises / GDX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GDX: VanEck Gold Miners ETF
72.34 USD 3.56 (5.18%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GDX a changé de 5.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.93 et à un maximum de 72.52.
Suivez la dynamique VanEck Gold Miners ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDX Nouvelles
- Gold Continues To Outshine Equities
- L’action d’AngloGold Ashanti atteint un niveau record à 67,68 USD
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- GDMN: Gold Stocks Stretched As The Precious Metal Touches $3700 (BATS:GDMN)
- Les mineurs d'or réduisent les émissions directes, mais l'intensité ESG s'aggrave, selon un rapport | Benzinga France
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- La domination américaine est brisée : la nouvelle montée en puissance des actifs de réserve neutres
- Newmont: Stunning Recovery Took Me By Surprise, But Don't Push It Too Far (NYSE:NEM)
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- ‘Natural Bitcoin’: Gold Miners Get Lift as Stablecoin Group Tether Looks to Tie Down Stakes - TipRanks.com
- Undercovered Dozen: Kraken Robotics, VICI Properties, AeroVironment And More
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- What September Slump? 5 ETFs to Play Now
- As Gold Prices Hit Record High, Is It Too Late To Invest? What The Charts Say.
- Best-Performing Leveraged ETFs of August
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- How High Can Gold Stocks Go?
- Is The Consumer Finally Starting To Crack?
- De-Dollarization Is Accelerating
- The Fed's Coming Stagflation Trap
- Investing In Bullion Vs. Mining Stocks
- Precious Metals Surge After Dovish Jackson Hole Speech (Technical Analysis)
Range quotidien
68.93 72.52
Range Annuel
33.42 72.52
- Clôture Précédente
- 68.78
- Ouverture
- 68.93
- Bid
- 72.34
- Ask
- 72.64
- Plus Bas
- 68.93
- Plus Haut
- 72.52
- Volume
- 53.647 K
- Changement quotidien
- 5.18%
- Changement Mensuel
- 12.36%
- Changement à 6 Mois
- 57.33%
- Changement Annuel
- 79.46%
20 septembre, samedi