GDX: VanEck Gold Miners ETF

72.34 USD 3.56 (5.18%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GDX a changé de 5.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.93 et à un maximum de 72.52.

Suivez la dynamique VanEck Gold Miners ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
68.93 72.52
Range Annuel
33.42 72.52
Clôture Précédente
68.78
Ouverture
68.93
Bid
72.34
Ask
72.64
Plus Bas
68.93
Plus Haut
72.52
Volume
53.647 K
Changement quotidien
5.18%
Changement Mensuel
12.36%
Changement à 6 Mois
57.33%
Changement Annuel
79.46%
20 septembre, samedi