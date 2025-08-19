CotizacionesSecciones
Divisas / GDX
Volver a Acciones

GDX: VanEck Gold Miners ETF

68.65 USD 0.36 (0.52%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GDX de hoy ha cambiado un -0.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.77, mientras que el máximo ha alcanzado 69.92.

Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Gold Miners ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GDX News

Rango diario
67.77 69.92
Rango anual
33.42 70.76
Cierres anteriores
69.01
Open
68.20
Bid
68.65
Ask
68.95
Low
67.77
High
69.92
Volumen
47.100 K
Cambio diario
-0.52%
Cambio mensual
6.63%
Cambio a 6 meses
49.30%
Cambio anual
70.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B