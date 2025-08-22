Dövizler / GDX
GDX: VanEck Gold Miners ETF
72.34 USD 3.56 (5.18%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GDX fiyatı bugün 5.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.93 ve Yüksek fiyatı olarak 72.52 aralığında işlem gördü.
VanEck Gold Miners ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
68.93 72.52
Yıllık aralık
33.42 72.52
- Önceki kapanış
- 68.78
- Açılış
- 68.93
- Satış
- 72.34
- Alış
- 72.64
- Düşük
- 68.93
- Yüksek
- 72.52
- Hacim
- 53.647 K
- Günlük değişim
- 5.18%
- Aylık değişim
- 12.36%
- 6 aylık değişim
- 57.33%
- Yıllık değişim
- 79.46%
21 Eylül, Pazar