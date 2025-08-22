FiyatlarBölümler
Dövizler / GDX
Geri dön - Hisse senetleri

GDX: VanEck Gold Miners ETF

72.34 USD 3.56 (5.18%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GDX fiyatı bugün 5.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.93 ve Yüksek fiyatı olarak 72.52 aralığında işlem gördü.

VanEck Gold Miners ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GDX haberleri

Günlük aralık
68.93 72.52
Yıllık aralık
33.42 72.52
Önceki kapanış
68.78
Açılış
68.93
Satış
72.34
Alış
72.64
Düşük
68.93
Yüksek
72.52
Hacim
53.647 K
Günlük değişim
5.18%
Aylık değişim
12.36%
6 aylık değişim
57.33%
Yıllık değişim
79.46%
21 Eylül, Pazar