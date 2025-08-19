货币 / GDX
GDX: VanEck Gold Miners ETF
68.65 USD 0.36 (0.52%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GDX汇率已更改-0.52%。当日，交易品种以低点67.77和高点69.92进行交易。
关注VanEck Gold Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDX新闻
- GDMN: Gold Stocks Stretched As The Precious Metal Touches $3700 (BATS:GDMN)
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Newmont: Stunning Recovery Took Me By Surprise, But Don't Push It Too Far (NYSE:NEM)
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- ‘Natural Bitcoin’: Gold Miners Get Lift as Stablecoin Group Tether Looks to Tie Down Stakes - TipRanks.com
- Undercovered Dozen: Kraken Robotics, VICI Properties, AeroVironment And More
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- What September Slump? 5 ETFs to Play Now
- As Gold Prices Hit Record High, Is It Too Late To Invest? What The Charts Say.
- Best-Performing Leveraged ETFs of August
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- How High Can Gold Stocks Go?
- Is The Consumer Finally Starting To Crack?
- De-Dollarization Is Accelerating
- The Fed's Coming Stagflation Trap
- Investing In Bullion Vs. Mining Stocks
- Precious Metals Surge After Dovish Jackson Hole Speech (Technical Analysis)
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Chart Of The Day: Does This Mean It's Almost Time For Gold's Next Breakout?
- July 2025 Update +23%
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- GNT: Gold Miners Appear Underpriced, And This Fund Could Benefit (NYSE:GNT)
日范围
67.77 69.92
年范围
33.42 70.76
- 前一天收盘价
- 69.01
- 开盘价
- 68.20
- 卖价
- 68.65
- 买价
- 68.95
- 最低价
- 67.77
- 最高价
- 69.92
- 交易量
- 40.448 K
- 日变化
- -0.52%
- 月变化
- 6.63%
- 6个月变化
- 49.30%
- 年变化
- 70.31%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B