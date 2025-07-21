クォートセクション
FWONK
FWONK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One

103.68 USD 1.66 (1.63%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FWONKの今日の為替レートは、1.63%変化しました。日中、通貨は1あたり101.22の安値と103.76の高値で取引されました。

Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula Oneダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
101.22 103.76
1年のレンジ
74.34 106.26
以前の終値
102.02
始値
101.98
買値
103.68
買値
103.98
安値
101.22
高値
103.76
出来高
1.968 K
1日の変化
1.63%
1ヶ月の変化
4.80%
6ヶ月の変化
16.35%
1年の変化
33.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K