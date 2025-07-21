통화 / FWONK
FWONK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One
103.67 USD 0.01 (0.01%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FWONK 환율이 오늘 -0.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 102.32이고 고가는 104.40이었습니다.
Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FWONK News
일일 변동 비율
102.32 104.40
년간 변동
74.34 106.26
- 이전 종가
- 103.68
- 시가
- 104.16
- Bid
- 103.67
- Ask
- 103.97
- 저가
- 102.32
- 고가
- 104.40
- 볼륨
- 2.788 K
- 일일 변동
- -0.01%
- 월 변동
- 4.79%
- 6개월 변동
- 16.34%
- 년간 변동율
- 33.42%
