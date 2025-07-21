Devises / FWONK
FWONK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One
103.67 USD 0.01 (0.01%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FWONK a changé de -0.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 102.32 et à un maximum de 104.40.
Suivez la dynamique Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
102.32 104.40
Range Annuel
74.34 106.26
- Clôture Précédente
- 103.68
- Ouverture
- 104.16
- Bid
- 103.67
- Ask
- 103.97
- Plus Bas
- 102.32
- Plus Haut
- 104.40
- Volume
- 2.788 K
- Changement quotidien
- -0.01%
- Changement Mensuel
- 4.79%
- Changement à 6 Mois
- 16.34%
- Changement Annuel
- 33.42%
20 septembre, samedi