CotationsSections
Devises / FWONK
Retour à Actions

FWONK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One

103.67 USD 0.01 (0.01%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FWONK a changé de -0.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 102.32 et à un maximum de 104.40.

Suivez la dynamique Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FWONK Nouvelles

Range quotidien
102.32 104.40
Range Annuel
74.34 106.26
Clôture Précédente
103.68
Ouverture
104.16
Bid
103.67
Ask
103.97
Plus Bas
102.32
Plus Haut
104.40
Volume
2.788 K
Changement quotidien
-0.01%
Changement Mensuel
4.79%
Changement à 6 Mois
16.34%
Changement Annuel
33.42%
20 septembre, samedi