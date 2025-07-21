Dövizler / FWONK
FWONK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One
103.67 USD 0.01 (0.01%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FWONK fiyatı bugün -0.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 102.32 ve Yüksek fiyatı olarak 104.40 aralığında işlem gördü.
Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FWONK haberleri
Günlük aralık
102.32 104.40
Yıllık aralık
74.34 106.26
- Önceki kapanış
- 103.68
- Açılış
- 104.16
- Satış
- 103.67
- Alış
- 103.97
- Düşük
- 102.32
- Yüksek
- 104.40
- Hacim
- 2.788 K
- Günlük değişim
- -0.01%
- Aylık değişim
- 4.79%
- 6 aylık değişim
- 16.34%
- Yıllık değişim
- 33.42%
21 Eylül, Pazar