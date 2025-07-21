Валюты / FWONK
FWONK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One
100.50 USD 1.57 (1.59%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FWONK за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.21, а максимальная — 100.78.
Следите за динамикой Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FWONK
Дневной диапазон
98.21 100.78
Годовой диапазон
74.34 106.26
- Предыдущее закрытие
- 98.93
- Open
- 98.88
- Bid
- 100.50
- Ask
- 100.80
- Low
- 98.21
- High
- 100.78
- Объем
- 1.908 K
- Дневное изменение
- 1.59%
- Месячное изменение
- 1.59%
- 6-месячное изменение
- 12.78%
- Годовое изменение
- 29.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.