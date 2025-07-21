Moedas / FWONK
FWONK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One
102.02 USD 1.52 (1.51%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FWONK para hoje mudou para 1.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 100.22 e o mais alto foi 103.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FWONK Notícias
- Montreal, Zandvoort e Cingapura sediarão corrida sprint de F1; São Paulo deixa lista de sprint
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Liberty Media Corporation - Liberty Formula One Series C (FWONK) This Year?
- Formula One Group: Lots To Look Forward To (NASDAQ:FWONK)
- Is Media And Entertainment A Growth Sector? These 3 Legacy Giants Are Flashing Bright Green - Fox (NASDAQ:FOX)
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Liberty Formula One stock maintains Buy rating at Guggenheim after strong Q2
- Formula One Group (FWONA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Liberty Formula One stock price target raised to $107 from $98 at UBS
- Liberty Media Corporation - Liberty Formula One Series C (FWONK) Tops Q2 Earnings Estimates
- Liberty Media Formula C earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Liberty Formula One stock initiated with Neutral rating by BofA Securities
- Liberty Formula One stock initiated with Neutral rating at BofA Securities
- BofA starts Liberty Formula One at Neutral on limited upside
- Janus Henderson Overseas Fund Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Enterprise Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAENX)
- Liberty Formula One stock price target raised to $110 by Bernstein SocGen
- Fidelity Select Communication Services Portfolio Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:FBMPX)
- Liberty Formula One stock initiated with Buy rating at CFRA, $125 target
- Guggenheim raises Liberty Formula One stock price target on MotoGP acquisition
- Goldman Sachs reinstates Liberty Formula One stock with Buy rating
- Sequoia Fund Q2 2025 Shareholder Letter
Faixa diária
100.22 103.08
Faixa anual
74.34 106.26
- Fechamento anterior
- 100.50
- Open
- 100.66
- Bid
- 102.02
- Ask
- 102.32
- Low
- 100.22
- High
- 103.08
- Volume
- 2.784 K
- Mudança diária
- 1.51%
- Mudança mensal
- 3.12%
- Mudança de 6 meses
- 14.49%
- Mudança anual
- 31.30%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh