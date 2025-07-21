Währungen / FWONK
FWONK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One
103.68 USD 1.66 (1.63%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FWONK hat sich für heute um 1.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 101.22 bis zu einem Hoch von 103.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FWONK News
Tagesspanne
101.22 103.76
Jahresspanne
74.34 106.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 102.02
- Eröffnung
- 101.98
- Bid
- 103.68
- Ask
- 103.98
- Tief
- 101.22
- Hoch
- 103.76
- Volumen
- 1.968 K
- Tagesänderung
- 1.63%
- Monatsänderung
- 4.80%
- 6-Monatsänderung
- 16.35%
- Jahresänderung
- 33.44%
