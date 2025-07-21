Divisas / FWONK
FWONK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One
102.02 USD 1.52 (1.51%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FWONK de hoy ha cambiado un 1.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 100.22, mientras que el máximo ha alcanzado 103.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FWONK News
Rango diario
100.22 103.08
Rango anual
74.34 106.26
- Cierres anteriores
- 100.50
- Open
- 100.66
- Bid
- 102.02
- Ask
- 102.32
- Low
- 100.22
- High
- 103.08
- Volumen
- 2.784 K
- Cambio diario
- 1.51%
- Cambio mensual
- 3.12%
- Cambio a 6 meses
- 14.49%
- Cambio anual
- 31.30%
