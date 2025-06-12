通貨 / FWONA
FWONA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One
93.85 USD 1.43 (1.55%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FWONAの今日の為替レートは、1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり91.89の安値と93.98の高値で取引されました。
Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula Oneダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FWONA News
1日のレンジ
91.89 93.98
1年のレンジ
68.35 96.40
- 以前の終値
- 92.42
- 始値
- 93.00
- 買値
- 93.85
- 買値
- 94.15
- 安値
- 91.89
- 高値
- 93.98
- 出来高
- 120
- 1日の変化
- 1.55%
- 1ヶ月の変化
- 5.40%
- 6ヶ月の変化
- 15.31%
- 1年の変化
- 30.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K