FWONA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One
92.42 USD 1.24 (1.36%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FWONA para hoje mudou para 1.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 90.63 e o mais alto foi 93.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
90.63 93.20
Faixa anual
68.35 96.40
- Fechamento anterior
- 91.18
- Open
- 91.57
- Bid
- 92.42
- Ask
- 92.72
- Low
- 90.63
- High
- 93.20
- Volume
- 159
- Mudança diária
- 1.36%
- Mudança mensal
- 3.80%
- Mudança de 6 meses
- 13.55%
- Mudança anual
- 28.83%
