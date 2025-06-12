КотировкиРазделы
FWONA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One

91.18 USD 1.34 (1.49%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FWONA за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.29, а максимальная — 91.34.

Следите за динамикой Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
89.29 91.34
Годовой диапазон
68.35 96.40
Предыдущее закрытие
89.84
Open
89.76
Bid
91.18
Ask
91.48
Low
89.29
High
91.34
Объем
220
Дневное изменение
1.49%
Месячное изменение
2.40%
6-месячное изменение
12.03%
Годовое изменение
27.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.