FWONA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One
91.18 USD 1.34 (1.49%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FWONA за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.29, а максимальная — 91.34.
Следите за динамикой Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
89.29 91.34
Годовой диапазон
68.35 96.40
- Предыдущее закрытие
- 89.84
- Open
- 89.76
- Bid
- 91.18
- Ask
- 91.48
- Low
- 89.29
- High
- 91.34
- Объем
- 220
- Дневное изменение
- 1.49%
- Месячное изменение
- 2.40%
- 6-месячное изменение
- 12.03%
- Годовое изменение
- 27.10%
