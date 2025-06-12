货币 / FWONA
FWONA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One
91.18 USD 1.34 (1.49%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FWONA汇率已更改1.49%。当日，交易品种以低点89.29和高点91.34进行交易。
关注Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FWONA新闻
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Formula One Group: Lots To Look Forward To (NASDAQ:FWONK)
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Formula One Group (FWONA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Liberty Formula One stock
- Liberty Media Corporation - Liberty Formula One Series A (FWONA) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Janus Henderson Overseas ADR Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- BofA starts Liberty Formula One at Neutral on limited upside
- Janus Henderson Overseas Fund Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Enterprise Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAENX)
- Fidelity Select Communication Services Portfolio Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:FBMPX)
- Goldman Sachs bullish on Liberty Formula One on shareholder payouts
- Liberty Media Formula One stock price target raised by Guggenheim to $110
- Guggenheim raises Liberty Formula One stock price target on MotoGP acquisition
- Sequoia Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- The Sequoia Strategy Composite Q2 2025 Letter
- Formula 1 Shifts Into High Gear With Streaming, Spin-Off Tailwinds
- Liberty Media Formula One stock hits all-time high at $106.16 USD
- Liberty Media Corp stock hits 52-week high at 95.35 USD
- Liberty Media receives nod from EU regulators for MotoGP deal
- Liberty Formula One stock rating reiterated at Buy by Guggenheim
- Benchmark reiterates buy rating on Liberty Formula One stock
日范围
89.29 91.34
年范围
68.35 96.40
- 前一天收盘价
- 89.84
- 开盘价
- 89.76
- 卖价
- 91.18
- 买价
- 91.48
- 最低价
- 89.29
- 最高价
- 91.34
- 交易量
- 220
- 日变化
- 1.49%
- 月变化
- 2.40%
- 6个月变化
- 12.03%
- 年变化
- 27.10%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值