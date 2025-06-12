Dövizler / FWONA
FWONA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One
93.48 USD 0.37 (0.39%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FWONA fiyatı bugün -0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 92.75 ve Yüksek fiyatı olarak 94.48 aralığında işlem gördü.
Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
92.75 94.48
Yıllık aralık
68.35 96.40
- Önceki kapanış
- 93.85
- Açılış
- 93.73
- Satış
- 93.48
- Alış
- 93.78
- Düşük
- 92.75
- Yüksek
- 94.48
- Hacim
- 402
- Günlük değişim
- -0.39%
- Aylık değişim
- 4.99%
- 6 aylık değişim
- 14.85%
- Yıllık değişim
- 30.30%
21 Eylül, Pazar