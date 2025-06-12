통화 / FWONA
FWONA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One
93.48 USD 0.37 (0.39%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FWONA 환율이 오늘 -0.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 92.75이고 고가는 94.48이었습니다.
Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
92.75 94.48
년간 변동
68.35 96.40
- 이전 종가
- 93.85
- 시가
- 93.73
- Bid
- 93.48
- Ask
- 93.78
- 저가
- 92.75
- 고가
- 94.48
- 볼륨
- 402
- 일일 변동
- -0.39%
- 월 변동
- 4.99%
- 6개월 변동
- 14.85%
- 년간 변동율
- 30.30%
