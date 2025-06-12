Währungen / FWONA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FWONA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One
93.85 USD 1.43 (1.55%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FWONA hat sich für heute um 1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.89 bis zu einem Hoch von 93.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FWONA News
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Formula One Group: Lots To Look Forward To (NASDAQ:FWONK)
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Formula One Group (FWONA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Liberty Formula One stock
- Liberty Media Corporation - Liberty Formula One Series A (FWONA) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Janus Henderson Overseas ADR Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- BofA starts Liberty Formula One at Neutral on limited upside
- Janus Henderson Overseas Fund Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Enterprise Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAENX)
- Fidelity Select Communication Services Portfolio Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:FBMPX)
- Goldman Sachs bullish on Liberty Formula One on shareholder payouts
- Liberty Media Formula One stock price target raised by Guggenheim to $110
- Guggenheim raises Liberty Formula One stock price target on MotoGP acquisition
- Sequoia Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- The Sequoia Strategy Composite Q2 2025 Letter
- Formula 1 Shifts Into High Gear With Streaming, Spin-Off Tailwinds
- Liberty Media Formula One stock hits all-time high at $106.16 USD
- Liberty Media Corp stock hits 52-week high at 95.35 USD
- Liberty Media receives nod from EU regulators for MotoGP deal
- Liberty Media receives nod from EU regulators for MotoGP deal
- Liberty Formula One stock rating reiterated at Buy by Guggenheim
- Benchmark reiterates buy rating on Liberty Formula One stock
Tagesspanne
91.89 93.98
Jahresspanne
68.35 96.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 92.42
- Eröffnung
- 93.00
- Bid
- 93.85
- Ask
- 94.15
- Tief
- 91.89
- Hoch
- 93.98
- Volumen
- 120
- Tagesänderung
- 1.55%
- Monatsänderung
- 5.40%
- 6-Monatsänderung
- 15.31%
- Jahresänderung
- 30.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K