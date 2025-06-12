KurseKategorien
FWONA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One

93.85 USD 1.43 (1.55%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FWONA hat sich für heute um 1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.89 bis zu einem Hoch von 93.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
91.89 93.98
Jahresspanne
68.35 96.40
Vorheriger Schlusskurs
92.42
Eröffnung
93.00
Bid
93.85
Ask
94.15
Tief
91.89
Hoch
93.98
Volumen
120
Tagesänderung
1.55%
Monatsänderung
5.40%
6-Monatsänderung
15.31%
Jahresänderung
30.82%
