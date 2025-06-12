QuotesSections
Currencies / FWONA
Back to US Stock Market

FWONA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One

90.39 USD 0.55 (0.61%)
Sector: Communication Services Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

FWONA exchange rate has changed by 0.61% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 89.29 and at a high of 90.50.

Follow Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Full Screen Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FWONA News

Daily Range
89.29 90.50
Year Range
68.35 96.40
Previous Close
89.84
Open
89.76
Bid
90.39
Ask
90.69
Low
89.29
High
90.50
Volume
58
Daily Change
0.61%
Month Change
1.52%
6 Months Change
11.06%
Year Change
26.00%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
Fcst
Prev
4.876%