Currencies / FWONA
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
FWONA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One
90.39 USD 0.55 (0.61%)
Sector: Communication Services Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
FWONA exchange rate has changed by 0.61% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 89.29 and at a high of 90.50.
Follow Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FWONA News
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Formula One Group: Lots To Look Forward To (NASDAQ:FWONK)
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Formula One Group (FWONA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Liberty Formula One stock
- Liberty Media Corporation - Liberty Formula One Series A (FWONA) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Janus Henderson Overseas ADR Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- BofA starts Liberty Formula One at Neutral on limited upside
- Janus Henderson Overseas Fund Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Enterprise Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAENX)
- Fidelity Select Communication Services Portfolio Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:FBMPX)
- Goldman Sachs bullish on Liberty Formula One on shareholder payouts
- Liberty Media Formula One stock price target raised by Guggenheim to $110
- Guggenheim raises Liberty Formula One stock price target on MotoGP acquisition
- Sequoia Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- The Sequoia Strategy Composite Q2 2025 Letter
- Formula 1 Shifts Into High Gear With Streaming, Spin-Off Tailwinds
- Liberty Media Formula One stock hits all-time high at $106.16 USD
- Liberty Media Corp stock hits 52-week high at 95.35 USD
- Liberty Media receives nod from EU regulators for MotoGP deal
- Liberty Media receives nod from EU regulators for MotoGP deal
- Liberty Formula One stock rating reiterated at Buy by Guggenheim
- Benchmark reiterates buy rating on Liberty Formula One stock
Daily Range
89.29 90.50
Year Range
68.35 96.40
- Previous Close
- 89.84
- Open
- 89.76
- Bid
- 90.39
- Ask
- 90.69
- Low
- 89.29
- High
- 90.50
- Volume
- 58
- Daily Change
- 0.61%
- Month Change
- 1.52%
- 6 Months Change
- 11.06%
- Year Change
- 26.00%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.876%