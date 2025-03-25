通貨 / FLYW
FLYW: Flywire Corporation - Voting Common Stock
13.56 USD 0.03 (0.22%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FLYWの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり13.45の安値と13.80の高値で取引されました。
Flywire Corporation - Voting Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
13.45 13.80
1年のレンジ
8.20 23.40
- 以前の終値
- 13.53
- 始値
- 13.71
- 買値
- 13.56
- 買値
- 13.86
- 安値
- 13.45
- 高値
- 13.80
- 出来高
- 2.571 K
- 1日の変化
- 0.22%
- 1ヶ月の変化
- 4.15%
- 6ヶ月の変化
- 43.04%
- 1年の変化
- -17.92%
