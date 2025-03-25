货币 / FLYW
FLYW: Flywire Corporation - Voting Common Stock
13.69 USD 0.34 (2.55%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FLYW汇率已更改2.55%。当日，交易品种以低点13.39和高点13.76进行交易。
关注Flywire Corporation - Voting Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FLYW新闻
日范围
13.39 13.76
年范围
8.20 23.40
- 前一天收盘价
- 13.35
- 开盘价
- 13.39
- 卖价
- 13.69
- 买价
- 13.99
- 最低价
- 13.39
- 最高价
- 13.76
- 交易量
- 1.007 K
- 日变化
- 2.55%
- 月变化
- 5.15%
- 6个月变化
- 44.41%
- 年变化
- -17.13%
