Valute / FLYW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FLYW: Flywire Corporation - Voting Common Stock
13.12 USD 0.44 (3.24%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FLYW ha avuto una variazione del -3.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.01 e ad un massimo di 13.66.
Segui le dinamiche di Flywire Corporation - Voting Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLYW News
- Il titolo Flywire sale dopo il lancio di soluzioni di pagamento migliorate per l’istruzione UK
- Flywire stock rises after unveiling enhanced UK education payment solutions
- Flywire enhances student financial software with real-time ERP integrations
- FLYW Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against Flywire Corporation - TipRanks.com
- Flywire Q2: Profitability Stands Out Even As Growth Moderates (NASDAQ:FLYW)
- Goldman Sachs reiterates Neutral rating on Flywire stock amid FX benefits
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Flywire Corporation (FLYW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Flywire’s Q2 2025 results show revenue beat
- Flywire (FLYW) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Flywire Q2 2025 slides: Revenue outperforms guidance despite education headwinds
- Flywire shares soar as revenue surpasses expectations
- Flywire earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
- FlyWire: A Setup The Market Isn’t Remotely Pricing In (FLYW)
- Voss Capital Q1 2025 Letter To Partners
- AMG GW&K Small Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Flywire Named to PCI Security Standards Council 2025-2027 Board of Advisors
- Truist initiates coverage on Payments/FinTech stocks
- Flywire Accepted into Global Luxury Travel Group Virtuoso ®
- Top 3 Financial Stocks That May Plunge In May - Flywire (NASDAQ:FLYW), AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX)
- Corteva To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Celanese (NYSE:CE), Choice Hotels Intl (NYSE:CHH)
- This Marriott International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Comcast (NASDAQ:CMCSA), American Woodmark (NASDAQ:AMWD)
- Top 3 Financial Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Flywire (NASDAQ:FLYW), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
Intervallo Giornaliero
12.01 13.66
Intervallo Annuale
8.20 23.40
- Chiusura Precedente
- 13.56
- Apertura
- 13.56
- Bid
- 13.12
- Ask
- 13.42
- Minimo
- 12.01
- Massimo
- 13.66
- Volume
- 8.937 K
- Variazione giornaliera
- -3.24%
- Variazione Mensile
- 0.77%
- Variazione Semestrale
- 38.40%
- Variazione Annuale
- -20.58%
20 settembre, sabato