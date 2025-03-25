QuotazioniSezioni
FLYW
FLYW: Flywire Corporation - Voting Common Stock

13.12 USD 0.44 (3.24%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FLYW ha avuto una variazione del -3.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.01 e ad un massimo di 13.66.

Segui le dinamiche di Flywire Corporation - Voting Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.01 13.66
Intervallo Annuale
8.20 23.40
Chiusura Precedente
13.56
Apertura
13.56
Bid
13.12
Ask
13.42
Minimo
12.01
Massimo
13.66
Volume
8.937 K
Variazione giornaliera
-3.24%
Variazione Mensile
0.77%
Variazione Semestrale
38.40%
Variazione Annuale
-20.58%
20 settembre, sabato