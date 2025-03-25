FiyatlarBölümler
Dövizler / FLYW
Geri dön - Hisse senetleri

FLYW: Flywire Corporation - Voting Common Stock

13.12 USD 0.44 (3.24%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FLYW fiyatı bugün -3.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.01 ve Yüksek fiyatı olarak 13.66 aralığında işlem gördü.

Flywire Corporation - Voting Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLYW haberleri

Günlük aralık
12.01 13.66
Yıllık aralık
8.20 23.40
Önceki kapanış
13.56
Açılış
13.56
Satış
13.12
Alış
13.42
Düşük
12.01
Yüksek
13.66
Hacim
8.937 K
Günlük değişim
-3.24%
Aylık değişim
0.77%
6 aylık değişim
38.40%
Yıllık değişim
-20.58%
21 Eylül, Pazar