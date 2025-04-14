Währungen / FLYW
FLYW: Flywire Corporation - Voting Common Stock
13.44 USD 0.12 (0.88%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLYW hat sich für heute um -0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.32 bis zu einem Hoch von 13.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Flywire Corporation - Voting Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
13.32 13.66
Jahresspanne
8.20 23.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.56
- Eröffnung
- 13.56
- Bid
- 13.44
- Ask
- 13.74
- Tief
- 13.32
- Hoch
- 13.66
- Volumen
- 91
- Tagesänderung
- -0.88%
- Monatsänderung
- 3.23%
- 6-Monatsänderung
- 41.77%
- Jahresänderung
- -18.64%
