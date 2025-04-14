KurseKategorien
Währungen / FLYW
Zurück zum Aktien

FLYW: Flywire Corporation - Voting Common Stock

13.44 USD 0.12 (0.88%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FLYW hat sich für heute um -0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.32 bis zu einem Hoch von 13.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Flywire Corporation - Voting Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLYW News

Tagesspanne
13.32 13.66
Jahresspanne
8.20 23.40
Vorheriger Schlusskurs
13.56
Eröffnung
13.56
Bid
13.44
Ask
13.74
Tief
13.32
Hoch
13.66
Volumen
91
Tagesänderung
-0.88%
Monatsänderung
3.23%
6-Monatsänderung
41.77%
Jahresänderung
-18.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K