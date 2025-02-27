Валюты / FLYW
FLYW: Flywire Corporation - Voting Common Stock
13.35 USD 0.29 (2.22%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FLYW за сегодня изменился на 2.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.88, а максимальная — 13.49.
Следите за динамикой Flywire Corporation - Voting Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
12.88 13.49
Годовой диапазон
8.20 23.40
- Предыдущее закрытие
- 13.06
- Open
- 13.06
- Bid
- 13.35
- Ask
- 13.65
- Low
- 12.88
- High
- 13.49
- Объем
- 4.890 K
- Дневное изменение
- 2.22%
- Месячное изменение
- 2.53%
- 6-месячное изменение
- 40.82%
- Годовое изменение
- -19.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.