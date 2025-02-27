КотировкиРазделы
FLYW: Flywire Corporation - Voting Common Stock

13.35 USD 0.29 (2.22%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLYW за сегодня изменился на 2.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.88, а максимальная — 13.49.

Следите за динамикой Flywire Corporation - Voting Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
12.88 13.49
Годовой диапазон
8.20 23.40
Предыдущее закрытие
13.06
Open
13.06
Bid
13.35
Ask
13.65
Low
12.88
High
13.49
Объем
4.890 K
Дневное изменение
2.22%
Месячное изменение
2.53%
6-месячное изменение
40.82%
Годовое изменение
-19.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.