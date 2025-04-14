Divisas / FLYW
FLYW: Flywire Corporation - Voting Common Stock
13.53 USD 0.18 (1.35%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FLYW de hoy ha cambiado un 1.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.39, mientras que el máximo ha alcanzado 13.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Flywire Corporation - Voting Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
13.39 13.92
Rango anual
8.20 23.40
- Cierres anteriores
- 13.35
- Open
- 13.39
- Bid
- 13.53
- Ask
- 13.83
- Low
- 13.39
- High
- 13.92
- Volumen
- 4.265 K
- Cambio diario
- 1.35%
- Cambio mensual
- 3.92%
- Cambio a 6 meses
- 42.72%
- Cambio anual
- -18.10%
