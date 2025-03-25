Devises / FLYW
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FLYW: Flywire Corporation - Voting Common Stock
13.12 USD 0.44 (3.24%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FLYW a changé de -3.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.01 et à un maximum de 13.66.
Suivez la dynamique Flywire Corporation - Voting Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLYW Nouvelles
- Le cours de l’action Flywire augmente après l’amélioration de ses solutions de paiement pour l’éducation au Royaume-Uni
- Flywire stock rises after unveiling enhanced UK education payment solutions
- Flywire enhances student financial software with real-time ERP integrations
- FLYW Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against Flywire Corporation - TipRanks.com
- Flywire Q2: Profitability Stands Out Even As Growth Moderates (NASDAQ:FLYW)
- Goldman Sachs reiterates Neutral rating on Flywire stock amid FX benefits
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Flywire Corporation (FLYW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Flywire’s Q2 2025 results show revenue beat
- Flywire (FLYW) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Flywire Q2 2025 slides: Revenue outperforms guidance despite education headwinds
- Flywire shares soar as revenue surpasses expectations
- Flywire earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
- FlyWire: A Setup The Market Isn’t Remotely Pricing In (FLYW)
- Voss Capital Q1 2025 Letter To Partners
- AMG GW&K Small Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Flywire Named to PCI Security Standards Council 2025-2027 Board of Advisors
- Truist initiates coverage on Payments/FinTech stocks
- Flywire Accepted into Global Luxury Travel Group Virtuoso ®
- Top 3 Financial Stocks That May Plunge In May - Flywire (NASDAQ:FLYW), AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX)
- Corteva To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Celanese (NYSE:CE), Choice Hotels Intl (NYSE:CHH)
- This Marriott International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Comcast (NASDAQ:CMCSA), American Woodmark (NASDAQ:AMWD)
- Top 3 Financial Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Flywire (NASDAQ:FLYW), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
Range quotidien
12.01 13.66
Range Annuel
8.20 23.40
- Clôture Précédente
- 13.56
- Ouverture
- 13.56
- Bid
- 13.12
- Ask
- 13.42
- Plus Bas
- 12.01
- Plus Haut
- 13.66
- Volume
- 8.937 K
- Changement quotidien
- -3.24%
- Changement Mensuel
- 0.77%
- Changement à 6 Mois
- 38.40%
- Changement Annuel
- -20.58%
20 septembre, samedi