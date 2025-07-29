通貨 / EXR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EXR: Extra Space Storage Inc
142.74 USD 0.41 (0.29%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EXRの今日の為替レートは、-0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり142.01の安値と143.72の高値で取引されました。
Extra Space Storage Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXR News
- Extra Space Storage: A Growth Story Supported By Macro Demand For Space (NYSE:EXR)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Extra Space Storage enters $4.5 billion amended credit agreement
- Wells Fargo upgrades Extra Space amid improving outlook for self-storage
- Wells Fargo upgrades Extra Space Storage stock to Overweight on improving rates
- IYR: Betting On REITs' Recovery (NYSEARCA:IYR)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Extra Space Storage declares $1.62 per share third quarter dividend
- Goldman Sachs downgrades Extra Space Storage on slow demand recovery
- Goldman Sachs downgrades Extra Space Storage stock on slow growth outlook
- Truist Securities lowers Extra Space Storage stock price target to $150
- Raymond James reiterates Strong Buy on SmartStop Self Storage stock with $42 target
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Extra Space Storage Stock: Waiting On A Self Storage Turnaround (NYSE:EXR)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Extra Space prices $800 million in senior notes due 2033
- Behind The (Revised) Curve
- Public Storage's Q2 FFO Beats Estimates, Occupancy Falls, View Raised
- Extra Space Storage Q2 Core FFO Lags Estimates, Revenues Beat
- Extra Space Storage (EXR) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Extra Space Storage shares fall 3.1% as revenue misses estimates
- Extra Space Storage (EXR) Q2 FFO Lag Estimates
- Extra Space Storage earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Seeking Clues to Extra Space Storage (EXR) Q2 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
1日のレンジ
142.01 143.72
1年のレンジ
121.03 181.23
- 以前の終値
- 143.15
- 始値
- 142.52
- 買値
- 142.74
- 買値
- 143.04
- 安値
- 142.01
- 高値
- 143.72
- 出来高
- 1.582 K
- 1日の変化
- -0.29%
- 1ヶ月の変化
- 0.39%
- 6ヶ月の変化
- -4.63%
- 1年の変化
- -21.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K