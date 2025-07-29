Währungen / EXR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EXR: Extra Space Storage Inc
142.74 USD 0.41 (0.29%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EXR hat sich für heute um -0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 142.01 bis zu einem Hoch von 143.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Extra Space Storage Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXR News
- Extra Space Storage: A Growth Story Supported By Macro Demand For Space (NYSE:EXR)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Extra Space Storage enters $4.5 billion amended credit agreement
- Wells Fargo upgrades Extra Space amid improving outlook for self-storage
- Wells Fargo upgrades Extra Space Storage stock to Overweight on improving rates
- IYR: Betting On REITs' Recovery (NYSEARCA:IYR)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Extra Space Storage declares $1.62 per share third quarter dividend
- Goldman Sachs downgrades Extra Space Storage on slow demand recovery
- Goldman Sachs downgrades Extra Space Storage stock on slow growth outlook
- Truist Securities lowers Extra Space Storage stock price target to $150
- Raymond James reiterates Strong Buy on SmartStop Self Storage stock with $42 target
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Extra Space Storage Stock: Waiting On A Self Storage Turnaround (NYSE:EXR)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Extra Space prices $800 million in senior notes due 2033
- Behind The (Revised) Curve
- Public Storage's Q2 FFO Beats Estimates, Occupancy Falls, View Raised
- Extra Space Storage Q2 Core FFO Lags Estimates, Revenues Beat
- Extra Space Storage (EXR) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Extra Space Storage shares fall 3.1% as revenue misses estimates
- Extra Space Storage (EXR) Q2 FFO Lag Estimates
- Extra Space Storage earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Seeking Clues to Extra Space Storage (EXR) Q2 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
Tagesspanne
142.01 143.72
Jahresspanne
121.03 181.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 143.15
- Eröffnung
- 142.52
- Bid
- 142.74
- Ask
- 143.04
- Tief
- 142.01
- Hoch
- 143.72
- Volumen
- 1.582 K
- Tagesänderung
- -0.29%
- Monatsänderung
- 0.39%
- 6-Monatsänderung
- -4.63%
- Jahresänderung
- -21.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K