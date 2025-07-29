KurseKategorien
EXR: Extra Space Storage Inc

142.74 USD 0.41 (0.29%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EXR hat sich für heute um -0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 142.01 bis zu einem Hoch von 143.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die Extra Space Storage Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

EXR News

Tagesspanne
142.01 143.72
Jahresspanne
121.03 181.23
Vorheriger Schlusskurs
143.15
Eröffnung
142.52
Bid
142.74
Ask
143.04
Tief
142.01
Hoch
143.72
Volumen
1.582 K
Tagesänderung
-0.29%
Monatsänderung
0.39%
6-Monatsänderung
-4.63%
Jahresänderung
-21.22%
