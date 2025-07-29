货币 / EXR
EXR: Extra Space Storage Inc
143.44 USD 0.29 (0.20%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EXR汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点142.72和高点144.27进行交易。
关注Extra Space Storage Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXR新闻
- Extra Space Storage: A Growth Story Supported By Macro Demand For Space (NYSE:EXR)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Extra Space Storage enters $4.5 billion amended credit agreement
- Wells Fargo upgrades Extra Space amid improving outlook for self-storage
- Wells Fargo upgrades Extra Space Storage stock to Overweight on improving rates
- IYR: Betting On REITs' Recovery (NYSEARCA:IYR)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Extra Space Storage declares $1.62 per share third quarter dividend
- Goldman Sachs downgrades Extra Space Storage on slow demand recovery
- Goldman Sachs downgrades Extra Space Storage stock on slow growth outlook
- Truist Securities lowers Extra Space Storage stock price target to $150
- Raymond James reiterates Strong Buy on SmartStop Self Storage stock with $42 target
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Extra Space Storage Stock: Waiting On A Self Storage Turnaround (NYSE:EXR)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Extra Space prices $800 million in senior notes due 2033
- Behind The (Revised) Curve
- Public Storage's Q2 FFO Beats Estimates, Occupancy Falls, View Raised
- Extra Space Storage Q2 Core FFO Lags Estimates, Revenues Beat
- Extra Space Storage (EXR) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Extra Space Storage shares fall 3.1% as revenue misses estimates
- Extra Space Storage (EXR) Q2 FFO Lag Estimates
- Extra Space Storage earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Seeking Clues to Extra Space Storage (EXR) Q2 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
日范围
142.72 144.27
年范围
121.03 181.23
- 前一天收盘价
- 143.73
- 开盘价
- 143.81
- 卖价
- 143.44
- 买价
- 143.74
- 最低价
- 142.72
- 最高价
- 144.27
- 交易量
- 1.909 K
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 0.89%
- 6个月变化
- -4.16%
- 年变化
- -20.83%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值