Moedas / EXR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EXR: Extra Space Storage Inc
143.15 USD 0.29 (0.20%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EXR para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 142.66 e o mais alto foi 145.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Extra Space Storage Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXR Notícias
- Extra Space Storage: A Growth Story Supported By Macro Demand For Space (NYSE:EXR)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Extra Space Storage enters $4.5 billion amended credit agreement
- Wells Fargo upgrades Extra Space amid improving outlook for self-storage
- Wells Fargo upgrades Extra Space Storage stock to Overweight on improving rates
- IYR: Betting On REITs' Recovery (NYSEARCA:IYR)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Extra Space Storage declares $1.62 per share third quarter dividend
- Goldman Sachs downgrades Extra Space Storage on slow demand recovery
- Goldman Sachs downgrades Extra Space Storage stock on slow growth outlook
- Truist Securities lowers Extra Space Storage stock price target to $150
- Raymond James reiterates Strong Buy on SmartStop Self Storage stock with $42 target
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Extra Space Storage Stock: Waiting On A Self Storage Turnaround (NYSE:EXR)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Extra Space prices $800 million in senior notes due 2033
- Behind The (Revised) Curve
- Public Storage's Q2 FFO Beats Estimates, Occupancy Falls, View Raised
- Extra Space Storage Q2 Core FFO Lags Estimates, Revenues Beat
- Extra Space Storage (EXR) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Extra Space Storage shares fall 3.1% as revenue misses estimates
- Extra Space Storage (EXR) Q2 FFO Lag Estimates
- Extra Space Storage earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Seeking Clues to Extra Space Storage (EXR) Q2 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
Faixa diária
142.66 145.84
Faixa anual
121.03 181.23
- Fechamento anterior
- 143.44
- Open
- 144.15
- Bid
- 143.15
- Ask
- 143.45
- Low
- 142.66
- High
- 145.84
- Volume
- 1.421 K
- Mudança diária
- -0.20%
- Mudança mensal
- 0.68%
- Mudança de 6 meses
- -4.36%
- Mudança anual
- -20.99%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh