EXR: Extra Space Storage Inc
139.34 USD 3.40 (2.38%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EXR 환율이 오늘 -2.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 139.28이고 고가는 143.06이었습니다.
Extra Space Storage Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
139.28 143.06
년간 변동
121.03 181.23
- 이전 종가
- 142.74
- 시가
- 142.09
- Bid
- 139.34
- Ask
- 139.64
- 저가
- 139.28
- 고가
- 143.06
- 볼륨
- 1.774 K
- 일일 변동
- -2.38%
- 월 변동
- -2.00%
- 6개월 변동
- -6.90%
- 년간 변동율
- -23.09%
