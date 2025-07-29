Валюты / EXR
EXR: Extra Space Storage Inc
143.44 USD 0.29 (0.20%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EXR за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 142.72, а максимальная — 144.27.
Следите за динамикой Extra Space Storage Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EXR
Дневной диапазон
142.72 144.27
Годовой диапазон
121.03 181.23
- Предыдущее закрытие
- 143.73
- Open
- 143.81
- Bid
- 143.44
- Ask
- 143.74
- Low
- 142.72
- High
- 144.27
- Объем
- 1.909 K
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 0.89%
- 6-месячное изменение
- -4.16%
- Годовое изменение
- -20.83%
