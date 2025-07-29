FiyatlarBölümler
Dövizler / EXR
EXR: Extra Space Storage Inc

139.34 USD 3.40 (2.38%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EXR fiyatı bugün -2.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 139.28 ve Yüksek fiyatı olarak 143.06 aralığında işlem gördü.

Extra Space Storage Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
139.28 143.06
Yıllık aralık
121.03 181.23
Önceki kapanış
142.74
Açılış
142.09
Satış
139.34
Alış
139.64
Düşük
139.28
Yüksek
143.06
Hacim
1.774 K
Günlük değişim
-2.38%
Aylık değişim
-2.00%
6 aylık değişim
-6.90%
Yıllık değişim
-23.09%
21 Eylül, Pazar