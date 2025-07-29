Divisas / EXR
EXR: Extra Space Storage Inc
143.15 USD 0.29 (0.20%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EXR de hoy ha cambiado un -0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 142.66, mientras que el máximo ha alcanzado 145.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Extra Space Storage Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
142.66 145.84
Rango anual
121.03 181.23
- Cierres anteriores
- 143.44
- Open
- 144.39
- Bid
- 143.15
- Ask
- 143.45
- Low
- 142.66
- High
- 145.84
- Volumen
- 709
- Cambio diario
- -0.20%
- Cambio mensual
- 0.68%
- Cambio a 6 meses
- -4.36%
- Cambio anual
- -20.99%
