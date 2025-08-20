クォートセクション
EL: Estee Lauder Companies Inc (The)

87.98 USD 0.22 (0.25%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ELの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり87.49の安値と89.13の高値で取引されました。

Estee Lauder Companies Inc (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

EL News

1日のレンジ
87.49 89.13
1年のレンジ
48.37 99.28
以前の終値
88.20
始値
88.16
買値
87.98
買値
88.28
安値
87.49
高値
89.13
出来高
2.162 K
1日の変化
-0.25%
1ヶ月の変化
-2.40%
6ヶ月の変化
31.12%
1年の変化
-11.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K