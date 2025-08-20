通貨 / EL
EL: Estee Lauder Companies Inc (The)
87.98 USD 0.22 (0.25%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ELの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり87.49の安値と89.13の高値で取引されました。
Estee Lauder Companies Inc (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EL News
- Armani’s value goes beyond style
- RBCが打撃を受けた高級品セクターの最新四半期決算を分析
- RBC looks at the set-up for a bruised luxury sector’s latest quarterly earnings
- エスティローダー、レネ・ラマーズを最高研究・イノベーション責任者に任命
- Estée Lauder appoints René Lammers as chief research & innovation officer
- e.l.f. Beauty Stock Is Beating the Odds. Here’s Why Investors Are Taking Notice - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- KKR buys South Korea’s Samhwa in $528 million deal
- The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer
- Estee Lauder at Barclays Conference: Strategic Growth Focus
- TD Cowen highlights 5 retail turnaround stories amid shifting consumer behavior
- Ulta Beauty shines after annual forecast hike on steady demand, UK expansion
- Estee Lauder (EL) International Revenue Performance Explored
- Opinion: Jackson Hole jitters trigger stock-market selling — and a missed buying opportunity
- These Analysts Revise Their Forecasts On Estee Lauder After Q4 Earnings - Estee Lauder Cos (NYSE:EL)
- JPMorgan lowers Estee Lauder stock price target to $99 from $101
- Canaccord Genuity maintains Hold rating on Estee Lauder stock amid recovery efforts
- RBC Capital raises Estee Lauder stock price target to $107 on solid results
- L’Oréal’s strength stands out amid softer sector outlook: UBS
- What To Do With Nine Of The Bottom Performing S&P 500 Stocks
- Coty edges past quarterly revenue estimates on international fragrances demand
- Nasdaq, S&P 500 end lower as investors sell tech, buy less pricey sectors
- Why Estée Lauder Dropped Today
- Tech selloff pushes down Nasdaq, S&P 500; investors cautious ahead of Fed meeting
1日のレンジ
87.49 89.13
1年のレンジ
48.37 99.28
- 以前の終値
- 88.20
- 始値
- 88.16
- 買値
- 87.98
- 買値
- 88.28
- 安値
- 87.49
- 高値
- 89.13
- 出来高
- 2.162 K
- 1日の変化
- -0.25%
- 1ヶ月の変化
- -2.40%
- 6ヶ月の変化
- 31.12%
- 1年の変化
- -11.11%
