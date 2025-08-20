FiyatlarBölümler
EL: Estee Lauder Companies Inc (The)

87.79 USD 0.19 (0.22%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EL fiyatı bugün -0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 86.53 ve Yüksek fiyatı olarak 88.46 aralığında işlem gördü.

Estee Lauder Companies Inc (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
86.53 88.46
Yıllık aralık
48.37 99.28
Önceki kapanış
87.98
Açılış
88.03
Satış
87.79
Alış
88.09
Düşük
86.53
Yüksek
88.46
Hacim
3.499 K
Günlük değişim
-0.22%
Aylık değişim
-2.61%
6 aylık değişim
30.83%
Yıllık değişim
-11.31%
21 Eylül, Pazar