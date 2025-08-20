Devises / EL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EL: Estee Lauder Companies Inc (The)
87.79 USD 0.19 (0.22%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EL a changé de -0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 86.53 et à un maximum de 88.46.
Suivez la dynamique Estee Lauder Companies Inc (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EL Nouvelles
- Oddity Tech: AI In Beauty, At A Tech Valuation (NASDAQ:ODD)
- Armani’s value goes beyond style
- RBC analyse la situation du secteur du luxe fragilisé avant ses derniers résultats trimestriels
- RBC looks at the set-up for a bruised luxury sector’s latest quarterly earnings
- Estée Lauder nomme René Lammers au poste de directeur de la recherche et de l’innovation
- Estée Lauder appoints René Lammers as chief research & innovation officer
- e.l.f. Beauty Stock Is Beating the Odds. Here’s Why Investors Are Taking Notice - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- KKR buys South Korea’s Samhwa in $528 million deal
- The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer
- Estee Lauder at Barclays Conference: Strategic Growth Focus
- TD Cowen highlights 5 retail turnaround stories amid shifting consumer behavior
- Ulta Beauty shines after annual forecast hike on steady demand, UK expansion
- Estee Lauder (EL) International Revenue Performance Explored
- Opinion: Jackson Hole jitters trigger stock-market selling — and a missed buying opportunity
- These Analysts Revise Their Forecasts On Estee Lauder After Q4 Earnings - Estee Lauder Cos (NYSE:EL)
- JPMorgan lowers Estee Lauder stock price target to $99 from $101
- Canaccord Genuity maintains Hold rating on Estee Lauder stock amid recovery efforts
- RBC Capital raises Estee Lauder stock price target to $107 on solid results
- L’Oréal’s strength stands out amid softer sector outlook: UBS
- What To Do With Nine Of The Bottom Performing S&P 500 Stocks
- Coty edges past quarterly revenue estimates on international fragrances demand
- Nasdaq, S&P 500 end lower as investors sell tech, buy less pricey sectors
- Why Estée Lauder Dropped Today
Range quotidien
86.53 88.46
Range Annuel
48.37 99.28
- Clôture Précédente
- 87.98
- Ouverture
- 88.03
- Bid
- 87.79
- Ask
- 88.09
- Plus Bas
- 86.53
- Plus Haut
- 88.46
- Volume
- 3.499 K
- Changement quotidien
- -0.22%
- Changement Mensuel
- -2.61%
- Changement à 6 Mois
- 30.83%
- Changement Annuel
- -11.31%
20 septembre, samedi